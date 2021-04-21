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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

21 Nisan 2021, Çarşamba 14:23
Fanatik Yahudilerin polis himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınları ramazan ayında da devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 65'inin sivil polis olduğu Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

AA

Etiketler: Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa, baskın
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