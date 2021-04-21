Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudilerin polis himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınları ramazan ayında da devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, 65'inin sivil polis olduğu Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı ifade edildi. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.