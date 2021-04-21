Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudilerin polis himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınları ramazan ayında da devam ediyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, 65'inin sivil polis olduğu Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı ifade edildi.
Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
AA