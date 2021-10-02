Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bıraktığını açıkladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gelecek yıl düzenlenecek seçimlere katılmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıkladı.

Duterte'nin PDP-Laban partisinden Senatör Christopher "Bong" Go, Duterte'nin yerine aday olduğunu açıkladı. Filipinler anayasası, başkan seçilen politikacının aynı göreve ikinci defa getirilmesini yasaklıyor. 60 milyon seçmenin bulunduğu ülkede başkan olan, bu koltukta 6 yıl kalabiliyor. Seçim anketlerinde ilk sırada bulunan Duterte bu durumdan dolayı seçimlere başkan yardımcısı olmak için katılacağını açıklamıştı. Başkanlık için iddialı adaylar arasında Duterte'nin kızı Sara bulunuyor. Duterte'nin çekilmesiyle kızı Sara'nın önünün açıldığı yorumları yapılıyor. Duterte'nin yerine adaylığını açıklayan Christopher "Bong" Go ise diktatör Ferdinand "Bongbong" Marcos'un oğlu. Başkanlık seçimlerinin diğer iddialı adayları arasında eski oyuncu ve belediye başkanı Francisco Domagoso ve dünyaca ünlü Filipinli boksör Manny Pacquiao da bulunuyor. Euronews Türkçe

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