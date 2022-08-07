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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Filistin Başbakanı: Filistin halkı sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor

07 Ağustos 2022, Pazar 19:14
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının topyekun İsrail saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki başbakanlık binasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Iştiyye konuşmasında, uluslararası topluma "çifte standardı" durdurma çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarına ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara işaret eden Iştiyye, saldırı ve baskınların yaklaşan İsrail seçimlerinde rakip partiler için propaganda aracı olduğunu söyledi. İştiyye, "Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor." dedi.

"Gazze'ye karşı her yıl yenilenen bu saldırganlığın derhal durdurulmasını" isteyen Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulan dosyalara İsrail'in işlediği bu suçların da ekleneceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Filistin halkına koruma sağlanması için "ciddi ve uygulanabilir bir karar almaya" çağıran Iştiyye, Filistin yönetimi olarak BMGK'nin kınamaktan daha fazlasını yapmasını istediklerini söyledi.

Iştiyye ayrıca, insan hakları meseleleri, uluslararası krizler ve çatışmalarla mücadelede uygulanan çifte standart politikalarından muzdarip olduklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Filistin Başbakanı, İsrail, Filistin halkı, saldırı
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  • S.topuz

    7.8.2022 20:54:27

    Altmış yıllık işgal, onbeş yıllık abluka, zulüm,katliamlar ve sorgusuz-sualsiz tutuklamalarla bunalan masum ve mazlum ve de sahipsiz FİLİSTİN HALKINI artık kurtarın bu Zalimlerin ellerinden de, rahatlasın ve tam hürriyetlerine kavuşsunlar. Ve İNSANLIK bu en zorlu ayıbından kurtulsun! Bu ifadeler ve BEYANLAR, SÖZDE KALMASIN,ne gerekiyorsa acilen, amasız ve fakatsız yapılmalı. UKRAYNA için yapılabilenler, İSRAİL için neden yapılamazzzz?! Cesur olun biraz bre.

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