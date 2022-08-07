Filistin Başbakanı: Filistin halkı sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının topyekun İsrail saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki başbakanlık binasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Iştiyye konuşmasında, uluslararası topluma "çifte standardı" durdurma çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarına ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara işaret eden Iştiyye, saldırı ve baskınların yaklaşan İsrail seçimlerinde rakip partiler için propaganda aracı olduğunu söyledi. İştiyye, "Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor." dedi.

"Gazze'ye karşı her yıl yenilenen bu saldırganlığın derhal durdurulmasını" isteyen Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulan dosyalara İsrail'in işlediği bu suçların da ekleneceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Filistin halkına koruma sağlanması için "ciddi ve uygulanabilir bir karar almaya" çağıran Iştiyye, Filistin yönetimi olarak BMGK'nin kınamaktan daha fazlasını yapmasını istediklerini söyledi.

Iştiyye ayrıca, insan hakları meseleleri, uluslararası krizler ve çatışmalarla mücadelede uygulanan çifte standart politikalarından muzdarip olduklarını sözlerine ekledi.