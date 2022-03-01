"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2022 SALI - YIL: 53

Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor

01 Mart 2022, Salı 21:19
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan iki ayrı olayda üç Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Filistinli yetkililer ve İslami Cihat Örgütü öldürülen iki kişinin örgüte mensup olduğunu açıkladı.

Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında yaşanan olayda iki kişinin sivil giyimli Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi.

İsrail sınır kuvvetleri olayın "terörist faaliyet"le ilgili bir şüpheliyi tutuklamak için kampta düzenledikleri operasyon sırasında gerçekleştiğini duyurdu. İsrail güçleri tetikçinin yakalanmasının ardından kendilerine ateş açıldığını ve 150 kadar Filistinli'den oluşan kalabalığın üzerlerine yangın bombası, taş ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığını bildirdi.

İsrail güçlerinin gerçek mermi ile karşılık verdiği olayda yaralanan olmadığını belirtildi, ancak Filinstin Sağlık Bakanlığı biri 18, diğeri 22 yaşında iki Filistinlinin vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Beytüllahim'de de bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı, ancak olayla ilgili ayrıntı vermedi. İsrail Ordu Radyosu ise öldürülen kişinin ikaz ateşlerine rağmen İsrail askerlerine taş atmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Filistin, İsrail, zulüm
Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor

    Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes çağrısı

    BM'nin Ukrayna için büyük yardım planı açıklandı

    Boris Johnson: Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız

    BM'den mültecilere yönelik çifte standarda tepki

    Stoltenberg: Rusya savaşı durdurmalı

    Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Ukrayna eleştirisi

    Sivillerin Ukrayna’dan ayrılışı devam ediyor

    Ünlü Rus iş insanı Tinkov: Biz bu savaşa karşıyız

    Meta'dan Rusya kararı

    Avustralya’da sel alarmı: Binlerce kişi tahliye merkezlerinde

    Markarova: Rusya, Ukrayna'da 'vakum' bombası kullandı

    Kerim Han, Ukrayna için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Japonya, sınırdaki salgın tedbirlerini hafifletiyor

    Trudeau: Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklayacağız

    Çarpıcı rapor: İstanbul'daki muhtemel depremde (7,5) yaklaşık 500 bin bina hasar görebilir

    Ukrayna Genelkurmayı: 5710 Rus askeri öldü, 200'ü esir alındı

    'Kiev’e yaklaşan Rus konvoyunun uzunluğu 64 km'den fazla'

    Beyaz Saray: BM'de çalışan 12 Rus diplomat "istihbarat elemanı"

    Rusya askeri birliğe saldırdı: Yaklaşık 70 asker öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çeyrek asır sonra tersine bir 28 Şubat Hayırlı olsun
    Osman ZENGİN

    O günü, bin sene de geçse unutmayacağız
    Ali FERŞADOĞLU

    “Helâllik alıp özür dileme” fazileti…
    Ahmet BATTAL

    Gençleştirme modelleri; Eski köye yeni icat mı?
    Fatih Yokuş

    Üç ayların kıymeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Keyfilik bitecek demokrasi güçlenecek
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde gelişmeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (7)
    Süleyman KÖSMENE

    Zübeyir Gündüzalp ve gazete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.