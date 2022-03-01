Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan iki ayrı olayda üç Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Filistinli yetkililer ve İslami Cihat Örgütü öldürülen iki kişinin örgüte mensup olduğunu açıkladı.

Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında yaşanan olayda iki kişinin sivil giyimli Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi.

İsrail sınır kuvvetleri olayın "terörist faaliyet"le ilgili bir şüpheliyi tutuklamak için kampta düzenledikleri operasyon sırasında gerçekleştiğini duyurdu. İsrail güçleri tetikçinin yakalanmasının ardından kendilerine ateş açıldığını ve 150 kadar Filistinli'den oluşan kalabalığın üzerlerine yangın bombası, taş ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığını bildirdi.

İsrail güçlerinin gerçek mermi ile karşılık verdiği olayda yaralanan olmadığını belirtildi, ancak Filinstin Sağlık Bakanlığı biri 18, diğeri 22 yaşında iki Filistinlinin vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Beytüllahim'de de bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı, ancak olayla ilgili ayrıntı vermedi. İsrail Ordu Radyosu ise öldürülen kişinin ikaz ateşlerine rağmen İsrail askerlerine taş atmayı sürdürdüğünü kaydetti.