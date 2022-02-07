"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Filistin Devlet Başkanı: Barışçıl halk direnişi genişletilmeli

07 Şubat 2022, Pazartesi 10:26
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Varlığımızı ve kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir" dedi.

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 31. dönem toplantıları açılışında konuşma yaptı.

Şu anki durumun tamamının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Abbas, Filistin halkı ve çıkarlarının korunmasının önemine işaret etti.

Abbas, anlaşmaların tek taraflı olarak uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek, "İsrail tarafı ile temaslara devam etmek uluslararası meşruiyete dayalı siyasi bir çözümün alternatifi olamaz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in bir apartheid rejimi olduğuna ilişkin yayımladığı raporundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abbas, bunu önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını yineleyen Abbas, Filistin halkına uluslararası bir himaye sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Abbas şu ifadeleri kullandı:

"Varlığımızı ve kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir. Zorluklarla yüzleşmek, uluslararası meşruiyete bağlılık çerçevesinde iç bölünmenin derhal son verilmesini gerekli kılar, çünkü Kudüs ve Filistin her şeyin üstündedir"

"FKÖ'nün geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, ulusal projenin korunması ve halk direnişi" temasıyla başlayan ve 2 gün sürecek toplantılarda Filistin meselesi, vatana dönüş ve bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru haklar masaya yatırılacak.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle toplantıları boykot ediyor.

AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı, barışçıl halk direnişi
Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada'nın başkenti Ottawa'da OHAL ilan edildi

    NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'a teşekkür etti

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Filistin Devlet Başkanı: Barışçıl halk direnişi genişletilmeli

    ABD ve Fransa liderleri Ukrayna-Rusya krizini görüştü

    Bakan Dönmez: Isparta'daki elektrik sorunu çözüldü

    Kültüre kâğıt krizi darbesi

    Çin, Doğu Türkistan’dan çık

    Yurt arsası TOKİ’ye

    Kesinti Isparta’yı perişan etti

    AKP’yi elektrik çarptı

    Liderler buluşması 12 Şubat’ta

    Bir anda seçim ilan edilebilir

    Öğretmenlerin haberi var mı?

    Çok bilinmeyenli denklem

    Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar!

    Fas'ta acı hadise: Minik Rayyan, kurtarma ekipleri ulaşamadan vefat etmiş

    Son 24 saatte 201 kişi vefat etti

    Ukrayna'da siviller de eğitiliyor: "Panik yapma, hazır ol"

    Elazığ'da ilgiyle izlendi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Maalesef sayfa sayımızı azaltıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    İstiğfar… İntibah… Ve ferece doğru…
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dîni
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuk ve gençlerin terbiye metotları
    Mehmet KARA

    Kirli siyaset dilinin geldiği nokta
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ferdî ve içtimaî hastalıklar
    Sebahattin YAŞAR

    Dağa, taşa duygu ekmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.