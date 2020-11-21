Filistin devleti kurulana kadar silâh bırakma yok

FİLİSTİNLİ GRUPLARIN SİLÂHLARINI TESLİM ETMESİNE İLİŞKİN BİR KONUNUN GÜNDEMDE OLMADIĞI AÇIKLANDI.

Fetİh Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistinli grupların silahlarını teslime etmesine ilişkin bir konunun gündemde olmadığını söyledi. Lübnan El-Meyadin kanalına röportaj veren Rucub, “Örgütlerin askerî kanatlarının silâhlarını teslim etmeleri şimdi gündemde değil. Filistin devleti kurulana dek de kesinlikle gündeme getirilmeyecek” dedi. Rucub şunları söyledi: “Bizler hâlâ işgal altındayız. İşgale karşı çatışma kurallarını değiştirmeye yönelmek ve ülkede durumun patlayacak duruma gelmesi gibi durumlar gruplarla uzlaşılarımızın bir parçası. Hiçbir kimseden İsrail’i tanıması istenmiyor. Diyaloğumuz, kesinlikle bu konuda olmamıştır. Bundan bahseden ortamızehirlemek istiyor.” Rucub, Fetih Hareketi’nin Hamas’tan ya da herhangi bir diğer Filistinli gruptan İsrail’i tanımasını istemediğini vurguladı.

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