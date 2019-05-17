Filistin Dışişleri Bakanı:Bu anlaşma Filistin'in geleceği olamaz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD yönetimi tarafından hazırlanan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistinlilere bağımsızlık, egemenlik, özgürlük ve adalet içermediğini belirterek, "Öyle ya da böyle hayale kapılanlar biz değil, onlar. Bu (anlaşma) Filistin'in geleceği olamaz." dedi.

Maliki, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Filistin'in Geleceği" adlı programda konuştu.

Filistin'in yıllardır dünyanın diğer tüm ulusları arasındaki haklı yerini almak için çaba gösterdiğini söyleyen Riyad el-Maliki, İsrail'in politikalarının ise bu yıllar boyunca Filistin halkını yerinden etmeye, sınırlandırmaya, Filistinlilere asgari, İsrailli yerleşimcilere azami toprak hedefiyle yerleşim yerlerini büyütmeye odaklandığını belirtti.

"İsrail'in artık saklamaya çalışmadığı ve işgal maskesi altında yalnızca sömürgecilik olarak nitelendirilebilecek bu ana planın son aşamalarındayız." diyen Maliki, Tel Aviv'in yıllar boyunca bir "ayrımcılık, tahakküm ve parçalama" sistemi uyguladığını ve bunun İsrail devlet hukukunda "nihai tanımını bulduğunu" vurguladı.

"İsrail'in Filistin'deki sömürgeci politikalarına onay mührü"

Böyle bir sistemin "apartheid sistemi"ni andırdığını kaydeden Riyad el-Maliki, bazılarının "sömürgecilik ve apartheid" kelimelerini İsrail bağlamında duymayı istemediğini, ancak "günlük olarak yaşadıkları ve çıplak gözle görülenin bu olduğunu" dile getirdi.

ABD yönetiminin, "İsrail'in Filistin'deki sömürgeci politikalarına onay mührü vurmaya hazır olduğuna" işaret eden Maliki, "ABD, Filistinlilerin haklarını, canlarını, uluslararası hukuku, uluslararası kabul gören sağduyu ve anlayışı önemsememek dışında başka bir şey göstermedi." ifadesini kullandı.