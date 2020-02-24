Filistin’e destek sözü

ABD’de Demokrat başkan aday adayları arasında yarışı önde götüren Senatör Sanders, başkan olması halinde hem Filistin hem de İsrail halkının bütün temel haklarını tanıyacağını ve bölgeye barış getirmek için her şeyi yapacağını belirtti.

İsrail’in, Filistin halkının haklarını tanımayan siyasetine yönelik eleştirileriyle tanınan Sanders, “İsrail halkı barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Aynı şekilde Filistin halkı da. Başkan olarak İsraillilerin de Filistinlilerin de haklarını destekleyeceğim, bölgeye barış ve güvenliği getirebilmek için mümkün olan herşeyi yapacağım.” değerlendirmesini yaptı. ABD’de İsrail’in en önemli lobi kuruluşlarından olan AIPAC’in (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) faaliyetlerinin İsrail-Filistin sorununun çözümünde engel olduğunu kaydeden Sanders, “Öte yandan AIPAC’in, bağnaz ve Filistinlilerin temel haklarına karşı çıkan liderlere sunduğu platformdan dolayı ise endişeliyim. Bu sebeple AIPAC’in yıllık konferansına katılmayacağım.” ifadelerini kullandı. AA

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