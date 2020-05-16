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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Filistin’i görmemek dünyanın utancı

16 Mayıs 2020, Cumartesi 22:45
Mısır’daki Ezher Kurumu’ndan Nekbe’nin (Büyük felâket) 72. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada,“Siyonist işgalcilerin Filistin toprakları üzerinde sözde devletini ilân ettiği Nekbe’nin 72. yılı anılıyor.

Mısır’daki Ezher Kurumu’ndan Nekbe’nin (Büyük felâket) 72. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist işgalcilerin Filistin toprakları üzerinde sözde devletini ilân ettiği Nekbe’nin 72. yılı anılıyor. İsrail, tarihî Filistin topraklarının dörtte üçünden fazlasını işgal etti. Filistinlilerin yüzde 85’i komşu veya bazı yabancı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Bugün, Filistin halkının 72 yıldır işgal altında bulunan toprakları üzerindeki hakkını görmezden gelen, gafil uluslar arası toplum için bir utançtır.” ifadelerine yer verildi. Filistin toprakları üzerindeki bu zalim Siyonist işgale son vermenin, hak sahiplerine haklarını iade etmenin ve insanlığa karşı suçları dolayısıyla işgalcileri yargılamanın bütün dünyanın sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin dâvâsının bütün Müslümanların kalbinde daima yaşayacağı, ne olursa olsun her türlü işgalin bir gün sona ereceği belirtildi. 

Nekbe’nin 72. yılı

Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilân etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs’ı “Nekbe” (Büyük Felâket) olarak anıyor. İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü. Nekbe’den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80’i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. 

AA

Etiketler: Filistin, dünya, utanç
Okunma Sayısı: 617
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  • Mustafa BİTER

    17.5.2020 03:50:02

    Biz niye utanmıyoruz? Niye bizim yüzümüz kızarmıyor da dünya utanıyor? Sen tarımda, teknolojide, sanayide tamamen İsrail'e bağımlı hale gel, sonra dünya utansın. Ben yaptığım şeyden utanmıyorum, komşuyu utanmadığı için suçluyorum. Oh ne güzel. Vebalden kurtulduk. Eğer ağır vebal arıyorsak Filistin-Kudüs yeter ve Müslümanlar için Cehennemin yolu otoban gibi açık. Allah bizi korusun

  • Mustafa BİTER

    17.5.2020 03:46:22

    Anlayamadığım nokta, biz Türkiye olarak anlıyoruz muyuz? Hangi İslam ülkesi anlıyor? Yahu mesele bizim meselemiz Biz kendi meselemizi neden dünyaya havale ediyoruz? Aklım erdi ereli Türkiye'de bir kısım İslamcılar, dindarlar, Siyasal İslamcılar v.s bu konuyu hep istismar etmişler, iktidara geldiklerinde ise hep susmuşlar, hatta İsraille , Yahudi ve Siyonistlerle daha büyük işbirliğine gitmişler ama aynı zamanda da başkalarını suçlamışlardır. Biz buna bakmıyoruz, dünyayı suçluyoruz. Bence bu başlık hiçte bize yakışan bir başlık değil.

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