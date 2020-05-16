Filistin’i görmemek dünyanın utancı

Mısır’daki Ezher Kurumu’ndan Nekbe’nin (Büyük felâket) 72. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada,“Siyonist işgalcilerin Filistin toprakları üzerinde sözde devletini ilân ettiği Nekbe’nin 72. yılı anılıyor.

Mısır’daki Ezher Kurumu’ndan Nekbe’nin (Büyük felâket) 72. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist işgalcilerin Filistin toprakları üzerinde sözde devletini ilân ettiği Nekbe’nin 72. yılı anılıyor. İsrail, tarihî Filistin topraklarının dörtte üçünden fazlasını işgal etti. Filistinlilerin yüzde 85’i komşu veya bazı yabancı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Bugün, Filistin halkının 72 yıldır işgal altında bulunan toprakları üzerindeki hakkını görmezden gelen, gafil uluslar arası toplum için bir utançtır.” ifadelerine yer verildi. Filistin toprakları üzerindeki bu zalim Siyonist işgale son vermenin, hak sahiplerine haklarını iade etmenin ve insanlığa karşı suçları dolayısıyla işgalcileri yargılamanın bütün dünyanın sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin dâvâsının bütün Müslümanların kalbinde daima yaşayacağı, ne olursa olsun her türlü işgalin bir gün sona ereceği belirtildi.

Nekbe’nin 72. yılı

Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilân etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs’ı “Nekbe” (Büyük Felâket) olarak anıyor. İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü. Nekbe’den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80’i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.