Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in bu yıl Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 12 binden fazla yasa dışı konut inşasını onayladığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in bu yıl Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 12 binden fazla yasa dışı konut inşasını onayladığını belirtti.

FKÖ'ye bağlı Toprak Savunması ve Yerleşim Yerleri ile Mücadele Ofisinin hazırladığı raporda, İsrail'in 2020'de işgal altındaki Batı Şeria'da 12 bin 159 yasa dışı konut inşasını onayladığı ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin perşembe günü Batı Şeria'da 3 bin 212 yasa dışı konut inşasına onay verdiğine işaret edilen raporda, söz konusu onayın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'nin İsrail'le normalleşme anlaşmasını imzalamasından bir ay sonra geldiği kaydedildi.

İsrail'in yerleşim birimi onayının "uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına bir meydan okuma" olarak nitelendiği raporda, söz konusu tutumun normalleşme anlaşmalarının açıkça istismarı olduğu aktarıldı.

"Filistin topraklarındaki en büyük korsanlık operasyonu"

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın doğu kırsalı Ürdün Vadisi'nde 11 bin dönümden fazla araziyi sözde "doğayı koruma altına almak" bahanesiyle işgal ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail yönetimi yakın zamanda birçok yasa dışı yerleşimi onayladı. Bu, Filistin topraklarındaki en büyük hırsızlık ve korsanlık operasyonudur."

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

ABD yönetimi, BAE ile varılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'in "ilhak" planını askıya aldığını açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu planın "hala masada olduğunu" söylemişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) verilerine göre, 2020, İsrail'in en çok sayıda yasa dışı konut inşasına onay verdiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.