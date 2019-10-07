Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat hakkında BM'den açıklama

BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.

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