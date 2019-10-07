'ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış vaziyette'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD Başkanı Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"ABD'nin çekilme süreci başladı"

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, ''(ABD Başkanı Donald Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trump ile görüşmenin büyük ihtimalle kasım ayının ilk yarısında gerçekleştireceğini belirtti.

ABD ziyaretinde F-35 projesinin de ele alınacağını bildiren Erdoğan, "Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, (Trump ile) görüşmemizde bunu bir karara bağlamak." diye konuştu.

Cezaevlerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili de çalışmaların yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 11:05'te "TC-TUR" uçağıyla Sırbistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Sırbistan'a hareket etti.