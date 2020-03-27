Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler artırılıyor.
Türkiye'nin yardımlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bab, Azez, Cerablus gibi büyük ilçe merkezleri ile Çobanbey beldesi ve diğer bölgelerde okulların ardından camiler de dezenfekte ediliyor.
Çalışmalara bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de destek veriyor.
AA