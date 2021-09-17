"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

17 Eylül 2021, Cuma 23:00
Fransa, Avustralya'nın kendisiyle imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Washington ve Canberra Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıkları belirtildi.

 

Bu istisnai kararın 15 Eylül'de Avustralya ve ABD tarafından yapılan açıklamaların ciddiyetinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü okyanus sınıfı denizaltı projesinin terk edilmesi ve ABD ile nükleer enerjili denizaltılara dair iş birliğini hedefleyen yeni bir ortaklık kurulduğu duyurusu, müttefik ve ortaklar arasında kabul edilemez bir tutumdur. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu faiz oranı dünyada yok

    ABD, Kabil'deki hava saldırısında sivilleri öldürdüğünü itiraf etti: 'Özür diliyoruz'

    Olağanüstü yargı olağanlaştı

    Her şeyin başı adalet

    Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

    Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

    TFF, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadı

    Afganistan’da insani durum umutsuz

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefete ortak miting çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Dizgin tutma ve ehlileştirme farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan neyi, neden paylaşır?
    Genel

    Bu faiz oranı dünyada yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz
    H. Muharrem OKUR

    Hatıralardan bir demet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara kulak ver
    Rüstem GARZANLI

    Sırrın ölçüsü nedir?
    Mehmet ÇETİN

    İyilik, nasıl iyilik getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.