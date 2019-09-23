Fransa, Amazon'daki yangınlar için 200 milyon dolarlık yardım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazon'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 200 milyon dolar katkıda bulunacaklarını belirtti.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.

Amazon ormanları için Almanya ve Norveç'in birçok şeyi yaptığını söyleyen Macron, Amazon ormanlarındaki yangın için herkesin Brezilya ile çalışmak istediğini vurguladı.

Macron, yangınları söndürmek için eylem planının ortaya çıkması ve bir takvimin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu yangınlarla ilgili "Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak." diyen Macron, daha sonra BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da iklim değişikliği konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.