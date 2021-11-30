Fransa'da günlük vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla "nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, ülkede salgının gidişatının kötüleştiğini söyledi. Son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edildiğini dile getiren Veran, günlük vaka ortalamasının 30 bini geçtiğini açıkladı. Veran, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısının arttığı ve 1700'e ulaştığı bilgisini verdi.

Okunma Sayısı: 80

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.