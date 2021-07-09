Fransa’da İslamofobik eylemlerde büyük artış

Fransa’da anti-semitist eylemlerin 2020’de 2019’a göre yüzde 51 düştüğü, İslam karşıtı eylemlerin ise yüzde 52 arttığı bildirildi.

İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonunca (CNCDH) ırkçılık, anti-semitizm ve yabancı düşmanlığına dair yayımlanan 30. raporda, martta internet üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 59’unun "İslam’ı Fransız kimliğine tehdit olarak gördüğü" belirtildi. Ankete katılanların yüzde 72’sinin, göçmenlerin Fransa’ya sadece sosyal korumadan yararlanmak için geldiğini düşündüğü aktarılan raporda, 2020’de ırkçı eylemlerde genel olarak yüzde 22 düşüş kaydedildiği ve 888 ırkçı olay olduğu ifade edildi. Raporda, anti-semitist eylemlerin 2020’de 2019’a göre yüzde 51 düştüğü, İslam karşıtı eylemlerin ise yüzde 52 arttığı bildirildi. AA

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