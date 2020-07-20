Fransa'da kapalı alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Fransa’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı.
Fransa'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurduğu kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı.
Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada halka açık kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunun bugün itibarıyla başladığını duyururken, maske takmayanlara ise 135 euro para cezası uygulanacağını açıkladı.