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7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Fransa'da yeni hükümet açıklandı

06 Temmuz 2020, Pazartesi 22:40
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un, Başbakan Castex’in kurduğu hükümeti onayladığı bildirildi.

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Edouard Philippe ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in kurduğu kabineyi açıkladı.

Kohler'in, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamaya göre, kabineyi 17 kadın ve 14 erkek olmak üzere 31 isim oluşturuyor.

Hükümete yeni isimler katıldı. Ulusal Meclis'te 2016'da Yeşiller Partisi'nin (EELV) eski Grup Başkanvekilliği ve François Hollande Cumhurbaşkanlığı döneminde Bio çeşitlilik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Barbara Pompili Çevre Bakanı olarak atandı.

Ülkedeki ünlü ceza avukatı ve önemli kişiler ile siyasetçilerin avukatlığını yapan Eric Dupont-Moretti yeni Adalet Bakanı oldu. Dupont-Moretti'nin bu bakanlığa atanması ülkede sürpriz yarattı.

Kültür Bakanlığına ise Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bakanlık yapan Roselyne Bachelot getirildi.

Santiago Adası'nda 1970'te dünyaya gelen ve Fransa'ya 1977'de gelen Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Eski Çevre Bakanı Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı, Eski Maliye Bakanı Gerard Darmanin İçişleri Bakanı, Eski Konut Bakanı Julien Denormandie Tarım ve Gıda Bakanı olarak göreve devam edecek. 

Kohler'in açıklamasına göre kabinenin oluşturduğu isimler şöyle:

- Gerard Darmanin, İçişleri Bakanı

- Barbara Pompili, Çevre Bakanı

- Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı

- Florence Parly, Savunma Bakanı

- Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı

- Jacqueline Gourault, Topraklarla Uyum Bakanı

- Olivier Veran, Sağlık Bakanı

- Roselyne Bachelot, Kültür Bakanı

- Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı

- Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı

- Jean-Michel Blanquer, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

- Julien Denormandie, Tarım ve Gıda Bakanı

- Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı

- Sebastien Lecornu, Denizaşırı Ülkeler Bakanı

- Amelie de Montchalin, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı

- Annick Girardin, Deniz Bakanı

- Marc Fresneau, Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan

- Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

- Franck Riester, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı

- Emmanuelle Wargon, Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Jean-Baptiste Djebbari, Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Olivier Dussopt, Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Agnes Pannier-Runacher, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Alain Griset, Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Roxana Maracineanu, Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı

- Genevieve Darrieussecq, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Marlene Schiappa, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Brigitte Klinkert, Girişim İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Nadia Hai, Şehir İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

- Gabriel Attal, Hükümet Sözcüsü

- Brigitte Bourguignon, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldiğinden bu yana ikinci hükümetiyle çalışacak. Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlığa getirilen Philippe, 3 Temmuz'da kendisinin ve hükümetin istifa kararını Macron'a sunmuş ve kabul edilmişti.

Ülkede birkaç yıldır yaşanan toplumsal, sosyal ve ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin Macron ile Philippe'in arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, Başbakanın istifasını getirmişti.

Yeni kabine yarın Macron'un başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

AA

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