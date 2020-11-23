Fransa, Pakistan’dan ne talep etti?

PAKİSTAN İNSAN HAKLARI BAKANI ŞİRİN MAZARİ’NİN “MACRON’UN MÜSLÜMANLARA ‘NAZİLERİN YAHUDİLERE DAVRANDIĞI’ GİBİ MUAMELEDE BULUNDUĞU” ŞEKLİNDEKİ İFADELERİNİ DÜZELTMESİ İSTENDİ.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari’nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik “Nazi” benzetmesini geri çekmesini talep etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Mazari’nin “Macron’un Müslümanlara ‘Nazilerin Yahudilere davrandığı’ gibi muamelede bulunduğu” şeklindeki ifadelerini düzeltmesini istedi. Mühll, “Mazari’nin ifadelerini kınadıklarını ve Pakistan’ın Paris Büyükelçiliğini haberdar ettiklerini” belirtti. Mazari, Twitter’dan bir internet sitesindeki haberi kaynak göstererek paylaştığı mesajda, “Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Yahudilerin sarı yıldız takmaya zorlandığı gibi (Fransa’da) Müslüman çocuklara özel kimlik numarası verilecek.” ifadesini kullanmıştı. AA

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