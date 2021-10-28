"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fransız Bakan: İngiliz hükümeti sadece "güç'' dilinden anlar

28 Ekim 2021, Perşembe 15:08
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, devam eden balıkçı sorununda İngiliz hükümetinin sadece "güç dilinden" anladığını belirtti.

Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını belirtti.

İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.

Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktardı.

Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransız Bakan: İngiliz hükümeti sadece "güç'' dilinden anlar

    Çavuşoğlu: Rusya ve ABD sözünde durmadı

    "Hac ve umreye ilişkin bütün bilgi ve belgeleri buradan paylaşacağız"

    Gözler G20'de: İtalya'daki zirvede hangi konular gündeme gelecek?

    Ukrayna'da en yüksek vaka sayısı gözlemlendi

    İBB'nin taksilere ilişkin teklifi reddedildi

    Sudan'da neler oluyor?

    Moskova'da 7 Kasım'a kadar sürecek 'kısmi kapanma' başladı

    ''Hastings'' ismi ABD'de yeniden tartışma konusu oldu

    36 saat nöbet hiçbir yerde yok

    En temel problem ‘gelecek kaygısı’

    Darbe salgınına karşı çağrı

    Hükümet AB hedefinden tamamen saptı

    Bir faiz itirafı daha

    Döviz büroları kepenk indirecek

    Cezayir'den Fransız haber ajansına çağrı: Düşmanca tutumunu dur

    Bakan Koca'dan Doktor Rümeysa Şen'in trafik kazasında vefatıyla ilgili açıklama

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Yahudi yerleşimciler Kızılhaç’a saldırdı

    ABD: İsrail’in yasa dışı yerleşimleriyle ilgili derin endişemiz var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri listeye niye girdik?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bir faiz itirafı daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Korku ikliminin klimaları
    Genel

    36 saat nöbet hiçbir yerde yok
    Cevher İLHAN

    Türkiye’de “yargı bağımsız”mış!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Trabzon, Of ve Rize’ye uğruyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaderin adâleti ile manevî mertebe yükselir
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (4)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.