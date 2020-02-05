Gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (UGF) yayımladığı bir raporda, geçen yıl dünyada 3'ü kadın 49 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Rapora göre, geçtiğimiz sene 10 medya çalışanının öldürüldüğü Meksika, dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke olarak gösterildi.

2019'da Latin Amerika’da 18, Asya Pasifik ülkelerinde 12, Afrika’da 9, Orta Doğu ile Arap ülkelerinde 8 ve Avrupa’da 2 gazeteci öldürüldü.

Kuzey İrlanda’nın Derry kentinde nisan ayındaki gösteriler sırasında öldürülen Lyra Mckee ile Ukrayna’nın Cherkasy kentinde haziran ayında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından vurulan Vadym Komarov, Avrupa’da öldürülen gazeteciler olarak kayıtlara geçti.

Raporda, gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve cinayetlerin sadece savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde görülmediği saptamasında bulunuldu. Yine raporda dikkat çekilen ikinci saptamada, kurbanların önemli bir kısmının yerel gazeteciler olduğu kaydedildi.

Yetki gücünün suistimali, yolsuzluk ve diğer suçları araştıran gazetecilerin daha çok şiddet ve cinayet kurbanı olduğu belirlendi.