Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "şehirdeki hayati öneme sahip cadde ve kavşakları kasıtlı olarak hedef aldığı" ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yaptığı saldırılarda 40 cadde ve kavşağı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, saldırıya maruz kalan bu alanların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Açıklamada İsrail'in hastane ve üniversitelere ulaşımın sağlandığı yollara saldırılar düzenlediği bilgisine yer verilirken, bu nedenle temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısının zarar gördüğü aktarıldı. Gazze'deki yolların hedef alınmasının bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirerek ambulans ve acil kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden olduğu vurgulandı. AA

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