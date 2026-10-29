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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İşler istişareyle yapılmalı

29 Ekim 2026, Perşembe
Farklı illerden Ankara'ya gelen üniversiteli Nur talebeleri, eğitim ve hizmet çalışmalarını istişare etti.

ANKARA - ERKAN TÜRK

Farklı illerden gelen üniversiteli Nur talebeleri, 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen programda eğitim çalışmalarını, istişareyi ve Risale-i Nur hizmetini değerlendirdi.

Risale-i Nur'un neşri

Programın ilk oturumunda Ali Vapurlu, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said dönemlerinden örneklerle anlattı. Vapurlu, Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân hizmeti için yaptığı fedakârlıklara değinerek Risale-i Nur Külliyatı’nın okunması ve neşredilmesinin önemini vurguladı.

İstişarenin önemi

Konya’dan programa katılan Cafer Kayısıcı, istişarenin önemi ve gayeleri üzerine bir sunum yaptı. Peygamber Efendimizin (asm) hayatından istişare örneklerinin de paylaşıldığı oturumda, istişarenin hangi amaçlarla ve nasıl yapılabileceği ele alındı.

Kardeşlik hukuku

Öğleden sonraki oturumda Erkan Türk’ün koordinatörlüğünde Risale-i Nur dershane hayatı çalıştayı gerçekleştirildi. Masalarda yapılan müzakerelerin ardından öğrenciler, değerlendirme notlarını katılımcılarla paylaştı. İlk günün son oturumunda ise Yasir Özer, kardeşlik hukukunun önemine ilişkin sunum yaptı.

İnkâr akımlarına karşı Risale-i Nur

Programın ikinci gününde Genç Yorum dergisi editörü Osman Yiğit, Risale-i Nur hizmetinde neşriyatın önemini anlattı. Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim İriboz da inkâr akımlarına karşı Risale-i Nur’un hizmet metodu üzerine bir seminer verdi.

Dilek ve temenniler bölümünde bütün katılımcılar ile birlikte programın değerlendirilmesi yapıldı. 

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