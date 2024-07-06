Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’nin güneyinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi’nin hizmet dışı kalmasının ardından “Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez” çağrısını yineledi.

Gazze'deki Nasır Hastanesi de hizmet dışı kalmak üzere Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze’nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan ve tahliye edilen Gazze-Avrupa Hastanesi’ne dair paylaşımda bulundu. Hastanedeki tıbbi ekipman ile malzemeleri korumak için DSÖ’nün tahliye sırasında destek verdiğini belirten Ghebreyesus, “Hafta başında da bildirdiğimiz gibi (İsrail tarafından) çevredeki tahliye talepleri nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları güvenlik amacıyla hastaneyi terk etmek zorunda kalmış ve hastane 2 Temmuz’da hizmet dışı kalmıştı.” ifadelerini kullandı. AA

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