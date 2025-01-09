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9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

"Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız"

09 Ocak 2025, Perşembe 04:36
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söyledi.

Görevden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Fransa'ya yapan Blinken ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Paris'teki temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, ABD ile “olağanüstü ortaklıklarından” dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve hükümetine teşekkür ederek, "daha emin, daha refah ve daha güvenli" bir dünya inşası için ABD-Fransa ortaklığının “önemli” olduğunu belirtti.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için de değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız." dedi.

Blinken, "Umarım (hükümetin) kalan zamanımızda bunu başarabiliriz ancak başaramazsak Başkan (Joe) Biden’ın ateşkes-rehine anlaşması için ortaya koyduğu plan gelecek (Donald Trump) yönetimine devredilecek. Ve bu anlaşmayı elde ettiğimizde, ve elde edeceğiz, bunun Başkan Biden’ın mayıs ayında dünyaya sunduğu plan temelinde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Blinken, Lübnan’da yakın zamanda İsrail birliklerinin üçte birinden fazlasının ülkenin güneyinden çekildiği ve ateşkesin “kalıcı barışa doğru bir köprü olabileceğini" düşündüğünü söyledi.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra “gerçek bir umut” doğduğunu belirten Blinken, ABD ve Fransa’nın “egemen ve refah” bir Suriye için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca Blinken, Türkiye'nin PKK ve terör konusunda meşru endişelerinin olduğunu ve ABD’nin müttefiki Türkiye ile çok yakın şekilde çalıştığını söyledi.

Ukrayna konusuna da değinen Blinken, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği için gerekli olduğunu ve Fransa’nın Ukrayna’ya destek konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirterek Çin ve Kuzey Kore’yi Rusya’ya destek vermekle suçladı.

Blinken, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik ise bunun “açıkça iyi bir fikir olmadığını” ve gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Blinken ayrıca, Avrupa’daki aşırı sağcılara destek açıklamaları yapan ve bu nedenle özellikle Almanya’da seçimlere müdahale etmekle suçlanan ABD’li iş insanı Elon Musk’un ifadelerine yönelik, Musk’ın bir vatandaş olarak fikirlerini söyleme hakkı olduğunu kaydetti.

Barrot ise görevden ayrılacak olan Blinken'a yönelik, "(Görüşmemizde) Amerika’nın sevdiğimiz yüzünü temsil ettiğinizi söylemiştim." ifadelerini kullandı. Görev süresi boyunda Blinken’ın çok sayıda bölgesel krizin çözülmesine katkı sunduğunu belirten Barrot, özellikle Orta Doğu'daki diplomatik çabalarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Lübnan'da ABD ve Fransa’nın çabaları ile bir ateşkes sağlandığını hatırlatan Barrot, bu çabaların meyvesini verdiğini ve Lübnan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenleneceğini dile getirdi.

Blinken, Japonya ve Güney Kore’deki temaslarının ardından son resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, koltuğunu 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek.​​​​​​​

AA

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