Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor

BM görevlileri, Gazze’deki insanlara çok az yardım ulaştığını ve çocukların açlıktan öldüğünü belirtti.

Hamas, İsrail’e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu ‘ savaş durumu alarmı’ ilan etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. İnsani krizin derinleştiği Gazze’de Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım görevlileri cuma günü yaptıkları açıklamada, Gazze’deki insanlara çok az yardım ulaştığını ve çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Yetkililer, İsrail’e savaşın yıktığı bölgeye hayat kurtarıcı yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması konusunda uluslararası hukuka saygı göstermesi için yeni bir çağrıda bulundu. DSÖ’nün gıda güvensizliği araştırması, her beş çocuktan dördünden fazlasının ‘’üç gün içinde en az bir kez tüm gün boyunca yemek yemediğini’’ tespit etti. Bu tespitin ardından BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ sözcüsü Dr. Margaret Harris, ‘’Bunlar bütün gün yiyecek alamayan beş yaş altı çocuklar. Yani, ‘Erzaklar ulaşıyor mu?’ diye soruyorsunuz. Hayır, çocuklar açlıktan ölüyor’’ dedi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke ise, kısıtlamalar nedeniyle yardımların insanlara ulaşmadığına dikkat çekti.