Gazze'de iletişim ve internet hizmetleri çöktü

İsrail, Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

Netblocks'tan açıklama

Filistin Telekomünikasyon Şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in iletişim hatlarını kestiği, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğü ifade edildi.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesildiğini duyurdu.

Firmanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Canlı ağ verileri, Gazze Şeridi’ndeki bağlantıda yeni bir çökme olduğunu ve bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in bundan büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor; bu, bölgede çatışmanın başlamasından bu yana yaşanan üçüncü telekomünikasyon kesintisi olacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tutuyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.

İsrail'in her yıkıcı askeri saldırıya maruz kaldığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı "katliam" işlediğini söyleyen Maruf, " Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik tehditlerini uygulamaya başladı." diye konuştu.

Maruf, İsrail'in yaralıları Refah Sınır Kapısına taşıyan ambulansların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engellediğini Kızılhaç'ın kendilerine bildirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun "hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı" iddialarını yalanlayan Maruf, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumunu incelemek için BM başta olmak üzere uluslararası komiteleri karşılamaya hazırız. İşgalci İsrail'in, Gazze'deki hastanelerle ilgili iddiaları, sahte ve uydurma fotoğraflara dayanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.

Bezm, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi." dedi.

"İşgalcilerin son iki gün içinde uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarının kullanımını yoğunlaştırdığını" kaydeden Bezm, "vicdanlı insanlara" Gazze'deki savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı: İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?

Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başladığı saldırıların 30. gününde uluslararası topluma hitaben bir mesaj yayımladı.

"İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?" başlığıyla yayımladığı mesajda Keyle, İsrail güçlerinin, uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa, medeniyeti inkar ederek Gazze Şeridi'nde hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Keyle, "30 gün boyunca devam eden katliamlarda 4 bin 800'ü çocuk olmak üzere 9 bin 700'den fazla kişi şehit oldu. Katliamlar, sağlık personellerini de ayırmadı; 150'den fazla personel şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Hastanelere yardım, ilaç ve yakıt akışının güvenli geçişini sağlamanın, hastanelerdeki yaralılar için bir ölüm kalım meselesi haline geldiğine dikkati çeken Keyle, İsrail'in, yaralıları taşıyan ambulans konvoylarını kasten bombalamasının da onların Mısır'da tedavi için Refah Sınır Kapısına nakledilmelerini engellediğini aktardı.

Keyle, ahlak, hukuk ve insani değerlerin ayrı ayrı düşünülemeyeceğini bir bütün olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı, "Bugün dünya, şiddeti reddeden, çocukları ve kadınların korunması, şefkat çağrısı yapan sloganlarının samimiyeti konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Keyle, dünyadaki tüm sağlık bakanlıklarını, tıp ve sağlık federasyonları ile sendikalarını "harekete geçmeye ve Gazze Şeridi'ne ve sağlık sistemine yönelik günlük katliamları reddetme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni ikiye bölerek, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, “Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var.” değerlendirmesinde bulundu.

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.

DSÖ: Gazze'de iletişim hatlarındaki kesinti ve ağır bombardımanlardan derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.