Gazze’de insani yardım sistemi çöküyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki insani yardım sisteminin çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Bunun sonuçları çok yıkıcı olur.” uyarısında bulundu.

"Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar ev ev, okul okul imhaya maruz kalıyor"

Felaket değil, kıyamet

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen acil Gazze oturumunda konuştu. Son iki aydır Gazze halkının kabus yaşadığını ve “kırılma noktasına gelindiğini” anlatan Guterres, bu nedenle BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek Konsey’e mektup gönderdiğini kaydetti.

Guterres, “Gazze’de insani yardım sisteminin çökme riski çok yüksek. Bunun sonuçları çok yıkıcı olur. Tüm kamu düzeninin yıkılmasına ve bunun Mısır’a doğru toplu yerinden etme yönünde baskı oluşturacağını düşünüyoruz.” vurgusunda bulundu. Bu durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik riski de artırdığını ifade eden Guterres, halihazırda etkilerinin işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’de görüldüğüne dikkati çekti. mütekabiliyete bağlı değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Gazze halkı uçurumun eşiğinde”

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde top gibi sağdan sola savrulmaya maruz bırakıldığını ifade etti. “Gazze halkı uçurumun eşiğinde.” diyerek, uluslararası toplumun bu işkenceye son vermek için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğunu bildiren Guterres, “Konseye acilen insani ateşkes için baskı yapmak, sivilleri korumak ve hayat kurtarıcı insani yardım sağlamak için her türlü çabayı sarf etmeleri için ısrar ediyorum. Dünyanın ve tarihin gözleri üzerimizde. Artık harekete geçme zamanı.” diye konuştu.