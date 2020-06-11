Gazze'de İsrail politikaları protesto edildi

Gazze'nin iki farklı noktasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planı" ve ırkçı politikaları oturma eylemiyle protesto edildi.

Gençlik Örgütleri Genel Birliği ve Uluslararası İletişim İçin Köprüler Grubu tarafından Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlenen eylemde İsrail'in ırkçı politikalarına tepki gösterildi. Oturma eylemine katılanlar, "Irk ayrımcılığına hayır", "Onurlu yaşamak hakkımızdır" ve Filistin halkı için adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Gençlik Örgütleri Genel Birliği Koordinatörü Eşref Zayid, "Bugün Siyonist İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ırkçılığı reddettiğimizi ifade ediyoruz." dedi. Zayid, "Mayıs ayı sonunda ABD'li George Floyd'u öldüren ırkçılık, aynı gün İsrail askerlerinin kurşunuyla otizmli genç İyad Hayri Hallak'ı öldüren ırkçılığın ta kendisidir." ifadesini kullandı. Eyleme katılanlardan Menal Avde de İsrail'in, hasta, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin tüm Filistinlilere karşı seyahat özgürlüğünü kısıtlama ve tedaviyi engelleme gibi ırkçı uygulamalarda bulunduğunu söyledi. AA

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