Gazze'de 'sıcak yemek' izdihamı!

21 Nisan 2025, Pazartesi 03:42
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
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