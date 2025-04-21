Gazze'de 'sıcak yemek' izdihamı!

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarının yanı sıra, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım malzemesi ve yakıt girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi.

Yardım kuruşluları aracılığıyla dağıtılan yemekleri almak için bölgeye gelen Filistinliler izdiham oluşturdu.