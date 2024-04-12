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12 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Gazze'deki kıtlığa, Beyaz Saray "eli kulağında" dedi

12 Nisan 2024, Cuma 13:36
ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray yetkilileri saldırı altındaki Gazze'de kıtlığın "eli kulağında" açıklamasında bulundu.

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Kongre'de konuya ilişkin ifade verdi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) son raporunda Gazze'de kıtlığın yaklaştığına ilişkin tespit hakkında konuşan Power, IPC'nin kullandığı metodolojinin güvenilir olduğunu dile getirdi.

Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin'in "O zaman Gazze'de kıtlık başladı mı?" sorusuna "evet" cevabını veren Power, 7 Ekim öncesinde Gazze'de çocuklar arasında açlığın bulunmadığını dile getirdi.

Power, halihazırda çocuklar arasında açlık oranının yüzde 33'e yükseldiğini belirterek, erişim engelleri nedeniyle gerçek rakamları tespit etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Beyaz Saray "eli kulağında" dedi

Diğer taraftan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, yaptığı açıklamada, IPC raporuna göre Gazze'de kıtlığın mart ile mayıs ortası arasında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü anımsattı.

Yetkili, henüz yeni bir değerlendirme yapılmadığını, durumun kötü olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze'ye gıda yardımını artırmak için "durmaksızın" çalıştıklarını savunan yetkili, aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da Gazze'ye yardımları artırması için çağrı yaptığını anımsattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de kıtlığın "eli kulağında" olduğunu söyledi.

Raporlardaki tespitlerden ötürü derin endişe duyduklarını aktaran Jean-Pierre, "Durumun ciddiyetinin farkındayız." mesajını verdi.

IPC raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, makul kanıtlar eşliğinde kıtlık anlamına gelen IPC 5'inci aşamada sınıflandırıldığı belirtilmişti. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişinin) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ifade edilmişti.

AA

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