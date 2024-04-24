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24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulmalı

24 Nisan 2024, Çarşamba 08:34
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Nasır Hastanesinde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine "Haberler çok endişe verici" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberlerin çok endişe verici olduğunu, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şifa Hastanesinin ardından Nasır Hastanesinde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, "Haberler çok endişe verici." dedi. Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.

190 kişinin cesedini çıkarıldı

Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti. İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.

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Filistin, Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Filistin, Arap Birliği'ni Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "soykırım suçlarını" görüşmek üzere acilen toplanmaya çağırdı.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Ramallah yönetiminin Arap Birliği'nin en kısa zamanda olağanüstü toplanması talebinde bulunduğunu belirtti.

Toplantının daimi temsilciler düzeyinde talep edildiğini aktaran Akluk, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçlarını ele almak üzere olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığını ifade etti. Toplantıda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da görüşüleceğine işaret eden Akluk, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin talebini veto etmesinin de ele alınacağının altını çizdi. Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Akluk, toplantıda ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında ihlal edilen insan haklarıyla ilgili detayların aktarılacağını kaydetti.

AA

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