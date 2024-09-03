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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Gazze'deki yıkım İkinci Dünya Savaşı'nı bile geçti!

03 Eylül 2024, Salı 20:04
İSRAİL'İN GAZZE’YE YÖNELİK 330 GÜNDÜR DEVAM EDEN SALDIRILARI EN BÜYÜK YIKIMLARI BİLE GERİDE BIRAKTI.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük yıkım
Gazze’de Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük kıyamet benzeri bir yıkım var!
AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

 

 

 

1 Eylül 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı, 80 milyondan fazla insanın ölümüne yol açarak tarihin en yıkıcı çatışması olarak kabul edildi. Büyük trajedilerin son bulması için Birleşmiş Milletler kurulsa da bugün amacını gerçekleştiremiyor. Zira, İsrail’in Gazze’ye yönelik 330 gündür devam eden saldırıları en büyük yıkımları bile geride bıraktı. Bundan 85 yıl önce, Nazi Almanya-sı’nın Polonya’yı işgaliyle 1 Eylül’de İkinci Dünya Savaşı başladı. Bu tarih, dünya tarihinin en kanlı ve yıkıcı savaşının fitilini ateşledi. 80 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, binlerce şehir yıkıldı, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşın ardından, devletler bir daha böyle bir trajedi yaşama-mak için Birleşmiş Milletler’i (BM) kurdu. Ancak bugün, Gazze’de yaşanan-lar, BM’nin varlığına rağmen savaşın ve yıkımın hala devam ettiğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcıyla Gazze’deki çatışmalar arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor; her iki durumda da uluslararası toplumun müdahalesi yetersiz kalıyor ve siviller en büyük bedeli ödüyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULUŞ AMACI NEYDİ?

Savaşın bitiminde, dünya liderleri bir araya gelerek böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması için Birleşmiş Milletler’i kurdu. BM’nin temel amacı, uluslararası barışı ve güvenliği korumak, savaşları önlemek ve insan haklarını savunmaktı. Ancak, BM’nin kuruluş amacına rağmen, Soğuk Savaş’tan günümüze kadar pek çok çatışma ve savaş yaşandı. BM’nin müdahaleleri çoğu zaman yetersiz kaldı; Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Yugoslavya’nın dağılması ve Ruanda soykırımı gibi olaylarda BM, istenilen etkili çözümleri üretemedi. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında, Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945 sabahı attığı atom bombası on binlerce insanın ölümüne ve sakatlanmasına sebep oldu. [ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında, Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945 sabahı attığı atom bombası on binlerce insanın ölümüne ve sakatlanmasına sebep oldu.]

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

330 gün süren bu saldırılar sonucunda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 90 binden fazla kişi yara-landı ve 10 bin kişi kayboldu. Bu ölümlerin yüzde 70’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze’deki alt-yapı büyük ölçüde tahrip edildi; 150 bin konut tamamen yıkıldı, 80 bin konut kullanılamaz hale geldi, 34 hastane ve 68 sağlık mer-kezi hizmet dışı kaldı. İsrail, Gazze’ye 81 bin ton bomba attı; bu, İkinci Dünya Sa-vaşı’ndaki en büyük bom-bardımanlardan bile daha büyük bir yıkım anlamına geliyor.

 

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