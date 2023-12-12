Gazze’de Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük kıyamet benzeri bir yıkım var!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarındaki yıkımın İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük olduğunu belirterek “Gazze’de sivil halk için kıyamet benzeri ‘apokaliptik’ bir durum var” dedi.

Gazze’de barış için bir yol haritası sunan Borrell, “Batı Şeria’da aşırı dinci Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına uyguladığı şiddetten ve yeni yapılaşma girişimlerinden de haberdarız” diye konuştu.

AB Dışişleri bakanları, 14-15 Aralık’ta yapılacak kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel’de toplanarak, liderlerin masasına gelecek konular olan Gazze, Ukrayna, Kafkasya ve genişleme dosyaları üzerinde uzlaşma aradı. AB bakanlari, toplantıda Fransa, İtalya ve Almanya tarafından yapılan öneriye dayanarak Hamas’a yönelik ek yaptırımları tartıştı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta, Gazze’de yeniden başlayan savaşa yanıt olarak alınacak tedbirlerin ana hatlarını çizen ve tüm seçenekleri tek bir metinde bir araya getirmeye çalışan bir planı üye ülkelere gönderdi.

Eşi benzeri görülmemiş

Bu belge, Borrell’in Kasım ayında yapılan dışişleri bakanları toplantısından sonra, “savaş sonrası yol haritası” olarak özetlediği önerilerden oluşuyor. Diğer yandan uluslararası hukuka saygı, Gazze’de istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için Avrupa Birliği’nin olası ek katkıları, iki devletli çözüme yönelik daha fazla diplomatik çaba ve Filistin Yönetimi’nin “yeniden canlandırılması” gibi siyasi öneriler tartışıldı. Borrell “İsrail hükümetinin yerleşim yerlerini genişletmek amacıyla Doğu Kudüs’te bin 700 ek konut inşaatını onaylamasından endişe duyuyoruz. Maalesef Gazze’deki binaların yıkım düzeyi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerinin uğradığı yıkımdan çok daha şiddetli. İnsanların çektiği acıların düzeyi benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor” diye konuştu. İrlanda, İspanya, Malta ve Belçika liderleri, toplantı öncesi Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e hitaben yazdıkları mektupta, AB’nin “Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması” çağrısında bulunmasını istedi.

Haber Merkezi