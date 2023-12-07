Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kudra açıklamada, “Gazze’nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı ve Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluklarla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verdi. Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri işletme konusundaki girişimlerine tüm zorluklara rağmen devam edeceklerini aktaran Kudra, Han Yunus’taki Nasır Hastanesinin bine yakın yaralıyla dolu olduğunu ve yaralıların yerlerde yattığını kaydetti. AA

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