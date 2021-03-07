Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 Filistinli balıkçı öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı vefat etti.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti. Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının vefat ettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. AA

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