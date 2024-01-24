İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “İsrail’in savaş suçları ve soykırımı, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri tarafından geniş çapta belgelenmiştir ve Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır.” dedi.
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Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçlarının durdurulmasına dair kararları engelleyen ABD yönetiminin bölgeye yayılma ihtimali olan savaşın sorumlusu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, “Washington, çatışmanın bölgeye yayılma endişelerini dile getiriyor ancak yine de İsrail’in savaş makinesine tam destek vermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
AA