İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “İsrail’in savaş suçları ve soykırımı, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri tarafından geniş çapta belgelenmiştir ve Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır.” dedi.

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