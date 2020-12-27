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Genç pilottan aşı karşıtlarına mesaj

27 Aralık 2020, Pazar 18:58
Almanya'da genç bir pilot, Avrupa'da aşı kampanyasının başladığı dönemde aşı karşıtlarına mesaj vermek için uçağıyla havada şırınga resmi çizdi.

20 yaşındaki pilot Samy Kramer, projesi için önce şırınga şeklini alacak rotasını belirledi. Ülkenin güneyinde 200 kilometrelik uçuşunu tamamlayan pilotun şırınga şeklindeki rotasını, küresel uçuş bilgilerinin toplandığı flightradar24 sitesinde görmek mümkün.

Reuters TV'ye konuşan Kramer, "Şu an halen aşıya karşı olan çok sayıda insan var, ben de yaptığımla belki onları bu konu üzerinde tekrar düşünmelerini sağlayabilirim" dedi.

Genç pilot, havacılık sektörünün salgından dolayı ağır darbe aldığını da hatırlatarak biraz yüzleri güldürmek istediğini de sözlerine ekledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: genç pilot, aşı karşıtları
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  • Ozer

    27.12.2020 19:44:25

    Sanki kalemle çizilmiş gibi kusursuz.Gerçek emek var.Yakınen Avrupalı teknisyenlerle çalıştım.Makine kurulumunda kendilerinden geçiyorlar.Motivasyon harika bu insanlar zengin ve patentlerin sahibi olmasın mı.Tabi 2.dünya harbinde yağmur gibi yedikleri bombaların travması.Diyanete dönüş dönüşümlerinde çok etkili.

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