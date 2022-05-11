“Gizemli hepatit” artışta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin soruyu cevapladı. Örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını belirten Easterbrook, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu kaydetti. En kuvvetli ihtimal adenovirüs Easterbrook, vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirterek “İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19’un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz.” açıklamasında bulundu. Şu an dünyada 6 ülkede 5’in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70’inde adenovirüs, yüzde 18’inde de Kovid-19 bulunduğu bilgisini paylaştı. AA

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