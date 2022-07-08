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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Gözyaşları ve dualarla karşılandılar

08 Temmuz 2022, Cuma 20:06
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da defnedilecek 50 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımında şehit olan 50 kurbanın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Sabah saatlerinde Visoko'dan hareket eden ve başkent Saraybosna'dan törenle uğurlanan konvoy, Srebrenitsa kent merkezinden geçerek Potoçari'ye ulaştı.

Cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Soykırım kurbanlarının yeşil çuhaya sarılı tabutları, eski fabrikada bekletildikten sonra 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Srebrenitsa'daki soykırımda sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşları içinde tabutlara sarılarak, sevdiklerine son kez veda ederken cenazelerin fabrikaya taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda ise soykırımın 27'nci yıl dönümünde 11 Temmuz'da toprağa verilecek 50 kurban için mezar kazma çalışmaları devam ediyor.

Kurban yakınları sevdiklerine son kez veda ediyor

Kız kardeşinin eşi Muriz Mustafic'i toprağa verecek olan Ajsa Merdzic, yaptığı açıklamada, kardeşini de soykırımda kaybettiğini ifade ederek "Muriz iyi bir insandı. Hayat bir şekilde devam ediyor. Önemli olan bunların bir daha yaşanmaması için olanları unutmamak." dedi.

Bekto Kadric de kız kardeşinin eşi Munib Bektic'i defnedeceğini söyleyerek cesedine farklı toplu mezarlarda ulaşıldığını belirtti.

Kardeşini 2012'de toprağa verdiğini anlatan Kadric, "Öldürülen diğer kardeşimin cesedine hala ulaşamadık. Akrabalarımdan 18 kişiyi kaybettim." diye konuştu.

Bu yıl toprağa verilecekler arasında ikiz kardeşler bulunuyor

Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verilecek.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alıyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek.

AA

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