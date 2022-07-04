Srebrenitsa kurbanları Ankara’da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yılında, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, katliamın kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesince Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda düzenlenen anma programına, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin, 27 yıl önce Avrupa’nın ortasında yaşanan soykırımda Bosna’nın yanında olduğunu belirtti. Katliamda yaklaşık 100 bin Bosnalının vefat ettiğini aktaran Altınok, onları rahmetle andı. AA

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