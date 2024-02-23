"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 55

Güçlü ülkeler soykırım suçu da işlese cezasız kalıyor

23 Şubat 2024, Cuma 14:45
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, uluslararası hukuk kurumlarının, güçlü ülkeleri ve müttefiklerini soykırım suçlarında dahi cezasız bıraktığını söyledi.

Pandor, Brezilya'daki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımasının bazı büyük devletler tarafından tepkiyle karşılanmasına değindi.

Bu durumun "uluslararası hukukta hakim olan kurumsal ön yargının bir göstergesi" olduğunu dile getiren Pandor, "Yani uluslararası hukuk ve kurumları, güçlü ülkeleri ve onların müttefiklerini, bu tür soykırım suçları için bile olsa sorumlu tutma amacı taşımıyor. Bu uygulama, en güçlü ülkeler ve müttefiklerinin onlarca yıldır kurumsallaşmış şekilde cezasız kalmalarına yol açmıştır." dedi.

BM'de acil reform çağrısı

Pandor, bu cezasızlığı sona erdirmek için durumun değişmesi gerektiğini belirterek, "Herkes için daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası hukuk düzeni sağlamak amacıyla küresel yönetişim kurumlarını dönüştürmek ve kullanmak, artık her zamankinden daha acil. Uluslararası hukukun herkes için erişilebilir hale getirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde acil reform ihtiyacını da içermektedir." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin başarısızlıklarının Ukrayna ve Filistin'de on binlerce cana mal olduğunu söyleyen Pandor, "Güvenlik Konseyinde reform gerekiyor ve bu hemen yapılmalı. Geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde BM Güvenlik Konseyi iki daimi üyesi, Konseyde acil reform yapılması taahhüdünde bulundu. G20 üyesi olan diğer BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de aynı yolu izleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güçlü ülkeler soykırım suçu da işlese cezasız kalıyor

    Gazze'deki savaş sonrası planını hükümete sundu

    "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun vadeli etkisi nesiller boyu hissedilecek"

    BM: Gazze'de kıtlık an meselesi
    📷

    Ankara’da 55. yıl coşkusu

    Yeni Asya, dindarlık ve demokrasi söyleminden vazgeçmedi

    Enflasyon da zenginlere yarıyor

    İsrafın araştırılmasını da reddettiler

    Silah üreticileri soykırımın işbirlikçisi

    İnsanî felâket durdurulmalı

    İsrailli bakan Gazze’nin yıkımından gurur duyuyor

    ABD soykırımın devamına yeşil ışık yaktı

    Bütçe açığı büyüyor

    Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti

    Yüksek yargıda başkanlar değişecek

    Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı

    Sadece yüzde10’u uzman

    Şimdi simit hesabı yapsana

    Ekonomik durgunluk satışları etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Macaristan’da öyle, Türkiye’de böyle
    Süleyman KÖSMENE

    Leyle-i Beratınızı kutlarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Toptan zulüm; kur’ayla adalet…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’ya dost “sözde Kemalist”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın, kalem-i Kudretle yazılmış bir kelimedir
    Genel

    Yeni Asya, dindarlık ve demokrasi söyleminden vazgeçmedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    İstikametli Yeni Asya!
    Faruk ÇAKIR

    Peki ağacımız niye yok?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.