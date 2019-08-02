"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denmesi yaptığını duyurdu

02 Ağustos 2019, Cuma 11:13
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 8 gün içinde üçüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 02.59 ve 03.23'te, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 25 kilometre irtifa kazanan füzelerin 220 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer aldı.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin "yeni bir tür kısa menzilli balistik füze" olabileceği ancak füzelerin türünün belirlenmesi için daha fazla analize ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki diğer iki füze denemesi

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Pyongyang, dün, önceki gün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, füze, Pyongyang, Güney Kore
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı sona erdi: Sivil kayıplar önlenecek

    Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

    ABD heyeti güvenli bölgeyi görüşmek üzere Ankara'ya geliyor

    BM, Suriye'de insani yardım tesislerine yapılan saldırıları soruşturacak

    ABD, INF anlaşmasından resmen çekiliyor

    Hacı adayları kutsal topraklarda Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor

    Emeklilere bayram ikramiyeleri 8-9 Ağustos'ta verilecek

    İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti

    ABD: Türkiye ile güvenli bölge konusunda anlaşmamız yok

    Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Sığınma insanlık hakkıdır

    EYT’liler birleşiyor

    İsraf bitince, bütçe fazla verdi

    Cevap yerine dâvâ

    Yeni sistem yasamayı zayıflattı

    Yeni Havalimanı'nda taksi yolu çöktü iddiası

    Guterres'ten ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı

    İdlib'de şartlı ateşkes ilan edildi

    ABD, Çin ürünlerine ek vergi koyacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Leyali-i aşere günlerine girdik
    Genel

    EYT’liler birleşiyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriyeli misafirlerimiz
    Faruk ÇAKIR

    Hak de, hukuk de, adalet de!
    Genel

    Cevap yerine dâvâ
    Genel

    İsraf bitince, bütçe fazla verdi
    Risale-i Nur'dan

    Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurlar’la tanışıyormuşum, ama haberdar değilmişim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seferberlik ilânı ve cihad fetvâsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.