Guterres'ten İsrail'e: Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeç

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, İsrail'in ilhak planının Filistinlileri, birçok İsrailliyi ve uluslararası toplumu ''alarma'' geçirdiğini söyledi.

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İsrail-Filistin sorununda dönüm noktasında olunduğunu belirten Guterres, ''İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda uluslararası hukuku ihlal edecek, iki devletli çözüm girişimlerine ve müzakerelerin yeniden başlama olasılığına ciddi zarar verecek. İsrail hükümetine ilhak planlarından vazgeçmesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.

Guterres, İsrail ve Filistin'in bölgesel ve uluslararası destekçileri ile ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve BM'nin oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Quartet) iki devletli çözüm için tarafları bir araya getirmesi çağrısında da bulundu.

İlhak, İsrail-Filistin ilişkilerinin doğasını geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecek

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, ilhakın İsrail-Filistin ilişkilerinin doğasını geri dönüşü olmayacak şekilde değiştireceği uyarısı yaptı.

Gelecek haftalarda alınacak kararların hem Filistin hem İsrail halkının güvenlik ve ekonomik refahına zarar verebileceğine dikkati çeken Mladenov, ''Fırsat penceresi kapanıyor ama kaosu engellemek için hala zaman var.'' dedi.