Guterres'ten Libya'da birlik çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm aktörleri bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırarak, ülkedeki birlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde 1 Mart'ta düzenlenen güvenoyu oturumu dahil olmak üzere bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Temsilciler Meclisindeki oylamanın beklenen şeffaflık ve prosedür standartlarını karşılamadığına, oturumdan önce gözdağı verilmesi yönünde birtakım eylemler gerçekleştirildiğine dair raporlardan endişe duyduğunu ifade eden Guterres, Ekim 2020'de Libya ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana zorluklarla sağlanan istikrarın ve birliğin korunmasının önemini vurguladı.

Guterres, sağlam bir anayasal ve yasal çerçeve temelinde; güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı bir seçimle liderlerini belirlemek için seçmen listelerine kaydolan 2,8 milyondan fazla Libyalının beklentisinin karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres ayrıca, BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın, ülkede en yakın zamanda ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anayasal uzlaşı zemini oluşturmak için mümkün olan en kısa sürede Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan ortak bir komiteyi davet etmeyi planladığını aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki tüm aktörleri istikrarı baltalayacak ve ülkedeki bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.