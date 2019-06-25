Guterres'ten Orta Doğu'da iki devletli çözüm vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet olan İsrail ve Filistin'in vizyonunu gerçekleştirmek için barış çabalarını sürdürmenin önemini yineliyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet olan İsrail ve Filistin'in vizyonunu gerçekleştirmek için barış çabalarını sürdürmenin önemini yineliyorum." dedi.

Guterres, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) gönüllü katkı sağlayan uluslararası bağışçılar toplantısında konuştu.

UNRWA'nın neredeyse 70 yıl boyunca Filistinli mültecilere, davalarında adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılana kadar yardım etme görevini etkin bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Guterres, "Ancak hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin ihtiyaç ve özlemlerini karşılayacak politik bir çözüme henüz ulaşmamış olmamız trajiktir." ifadesini kullandı.

Guterres, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet olan İsrail ve Filistin'in vizyonunu gerçekleştirmek için barış çabalarını sürdürmenin önemini yineliyorum." dedi.

Guterres, UNRWA'nın bu ay sonundan başlayarak bu yılki ilk finansman açığı ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, bütçe açığı daha kötüye gitmeden uluslararası topluma hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanlarının mart ayında kabul ettikleri, İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla UNRWA için gönüllü bir fon başlatma kararına da atıfta bulunan Guterres, "Bu karar UNRWA'nın güçlü ve öngörülebilir finansal desteğe güvenmesine izin verecek." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, "Bu tür çabaların önemli finansal sonuçlar göstermesi birkaç yıl sürecek ve dolayısıyla bugün, bağışçıları geçen yıl UNRWA'ya sağlanan aynı düzeyde maddi desteği tekrar sağlamaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.