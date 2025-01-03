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3 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Hac masraflarını devlet karşılıyor

03 Ocak 2025, Cuma 12:56
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2025’te hac ibadetini eda edecek Libyalıların tüm masraflarını devletin karşılayacağını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna platformunda, Başbakan Dibeybe’nin Hac ve Umre Komisyonu ile yaptığı toplantının videosu yayınlandı. Dibeybe, toplantıdaki konuşmasında, 2025’te hac ibadetini eda edecek Libyalıların tüm masraflarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bir hacı adayının toplam harcamasının 50 bin dinarı (yaklaşık 8 bin 700 dolar) aştığını kaydeden Dibeybe, bu tutarın devlet tarafından karşılanacağını ancak arzu eden Libyalıların kendisinin de bu masrafı üstlenebileceğini aktardı.

AA

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