'Halk ekonomiye rağmen Trump'ı desteklemiyor'

Amerikalılar’ın beşte üçü Başkan Donald Trump’ın performansını beğenmiyor.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin anketine göre Başkan Trump ekonomiyi ele alış biçimiyle destek görse de diğer önemli konularda aynı destek oranına ulaşamıyor.

Ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 36’sı Trump’ın başkanlık görevini yerine getirme biçimini onaylarken yüzde 62’si onaylamıyor.

AP-NORC anketlerine göre bu oran 14 ay içinde yeniden seçilmeyi uman bir başkan için çok iyi olmasa da tutarlı. Zira Başkan Trump’a destek oranı göreve gelmesinden bu yana yine AP-NORC’un aketlerine göre hiçbir zaman yüzde 32’nin altında düşmedi ya da yüzde 42’nin üzerine çıkmadı.

Trump’tan bir önceki başkan olan Barack Obama’nın destek oranıysa Gallup anket firmasına göre hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmemişti.

Trump’a destek oranının düşük olduğu konuların başında göç, sağlık, dış politika ve silah konusu geliyor. Cumhuriyetçi Partili Başkan’ın ekonomiyi yönetme biçimine duyulan güvense resesyon kaygısına rağmen düşmedi.

Ancak Amerikalılar’ın nerdeyse yüzde 60’ı Başkan’ın diğer konulardaki performansını beğenmiyor. Başkanın bu alanlardaki destek oranının tutarlı şekilde düşük olması iki yıl boyunca süren ve çözülemeyen siyasi krizlere, öfke dolu konuşmalarına ve bölücü söylemlerine dayandırılıyor.