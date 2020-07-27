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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Hamas direnişten vazgeçmeye karşılık sunulan 15 milyar dolarlık teklifi reddetti'

27 Temmuz 2020, Pazartesi 18:18
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın Lusail gazetesine yaptığı açıklamada, isim vermeden, iki ay önce "büyük güçler" tarafından desteklendiğini bildikleri bazı tarafların aracılar üzerinden kendilerine Gazze Şeridi'nde havaalanı, liman ve ekonomik projelerin gerçekleştirilmesini öngören 15 milyar dolarlık bir teklif getirdiğini belirtti.

Kendilerinin de bu aracılara, söz konusu teklifin Filistinlilerin talepleri arasında yer aldığını belirterek karşılığında ne istediklerini sorduğunu söyleyen Hamas lideri, teklife karşılık "Filistin direniş gruplarının silah bırakması ve polis güçlerine dahil olması, direnişin bitirilmesi, Gazze'nin kendi kendisini yönetmesinin kabul edilmesi imkanı ve Kudüs'ten vazgeçilmesi" gibi taleplerin bulunduğunu anladıklarını dile getirdi.

Direnişi bitirmek, Gazze Şeridi'ni Filistin ulusal hareketinden soyutlamak, askeri cephe gördükleri Gazze'yi bitirdikten sonra Batı Şeria'ya yoğunlaşmak istediklerini ifade eden Heniyye, "Hamas bu teklifi kabul etmedi. Onlara birtakım projeler karşılığında Filistin'den, direnişten, Kudüs'ten, Batı Şeria'dan, Filistin topraklarına dönüş hakkından vazgeçmemizin mümkün olmadığını söyledik. Biz bu projelerin büyük devletler tarafından sunulduğunu biliyoruz." dedi.

Heniyye, Hamas'ın Gazze ablukasını kırmak istediğini, burada liman gibi büyük projeler hayata geçirmek istediğini belirterek, "Evet Gazze'de bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz ama bunun bir hak olarak gerçekleşmesini istiyoruz, siyasi değişmezlerimiz ve silah bırakma karşılığında değil." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Hamas, direniş
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